Muğla’nın Bodrum ilçesinde, virajda kontrolünü kaybederek karşı şeride geçen motosiklet sürücüsü, minibüsle çarpışması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

KAZA ANI VE MÜDAHALE

Kaza, Gökpınar mevkisinden Bayır istikametine seyir halinde olan Mustafa Can (27) yönetimindeki 48 ATJ 797 plakalı motosikletin, virajı alamayarak karşı şeride geçmesiyle meydana geldi. Kontrolden çıkan motosiklet, karşı yönden gelen M.K. idaresindeki 48 S 3749 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, genç sürücü Mustafa Can’ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Mustafa Can’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Minibüs sürücüsü M.K. ise ifadesine başvurulmak üzere Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı’na götürüldü.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.