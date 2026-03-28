Samsun’un Ladik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Küpecik Mahallesi mevkiinde, Toptape – Taşova Devlet Yolu’nun 27’nci kilometresinde yaşandı. Taşova yönünden Ladik istikametine ilerleyen Oktay Erboğa (44) idaresindeki 06 BSH 661 plakalı motosiklet, iddiaya göre virajı alamayarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Z.Ö. (67) yönetimindeki 05 HN 938 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Erboğa’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Amasya’da oto tamircisi olduğu öğrenilen Erboğa’nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Ladik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.