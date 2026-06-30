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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, açılışta yüzde 0,34 yükselişle 16.470,00 puandan işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen kontrat, normal seansı yüzde 1,03 düşüşle 16.414,00 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek yeniden 16.470 puan seviyesine çıktı.

VADE SONU UYARISI: OYNAKLIK ARTABİLİR

Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, yatırımcıların pozisyon kapatma ve taşıma işlemlerinin piyasada dalgalanmayı artırabileceğine dikkat çekti.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda ise ABD ile İran arasında Katar’ın başkenti Doha’da yapılması beklenen görüşmelere ilişkin haber akışı ve teknoloji hisselerindeki yükselişler, risk iştahını destekliyor.

VERİ GÜNDEMİ YOĞUN

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi verilerinin, yurt dışında ise Almanya’da işsizlik ve enflasyon ile ABD’de JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini belirtti.

TEKNİK SEVİYELER DİKKAT ÇEKİYOR

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, endeks kontratında 16.600 ve 16.700 puan seviyeleri direnç; 16.400 ve 16.300 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.