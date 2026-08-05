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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, açılışta önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,09 artışla 15.854,00 puandan işlem gördü.

DÜNKÜ YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

Ağustos vadeli endeks kontratı, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı yüzde 2,06 artışla 15.840,00 puandan tamamladı. Kontrat, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 15.865,00 puana kadar çıktı.

KÜRESEL İYİMSERLİK ETKİLİ

ABD ile İran arasında yeni bir anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserlik, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle vadeli piyasalarda da pozitif bir görünüm öne çıktı.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Bugün yatırımcıların odağında ABD’de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündemi bulunuyor.

TEKNİK SEVİYELER ÖNE ÇIKIYOR

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 16.000 ve 16.100 puan seviyelerinin direnç, 15.700 ve 15.600 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.