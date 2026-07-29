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Kaynak: AA

VİOP’ta ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,11 artışla 15.950,00 puandan işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen kontrat, normal seansı yüzde 0,83 düşüşle 15.933,00 puandan tamamladı. Akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 15.991,00 puana yükseldi.

Küresel piyasalarda çip üreticisi şirket hisselerinde derinleşen satış baskısı ve artan jeopolitik gerilimler risk iştahını sınırlarken, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, küresel tarafta Fed kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, endeks kontratında 16.100 ve 16.200 puan seviyeleri direnç, 15.800 ve 15.700 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.

Piyasalarda kısa vadeli yön arayışı sürerken, Fed’in vereceği mesajların VİOP’ta fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.