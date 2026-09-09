Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne yüzde 0,37 düşüşle 17.736,00 puandan başladı.
ENDEKS KONTRATI YÜKSELİŞ SONRASI GERİLEDİ
Dün alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,52 artışla 17.802,00 puandan tamamladı. Kontrat, akşam seansında ise kazançlarının bir bölümünü geri vererek 17.700,00 puandan işlem gördü.
Bugünkü açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,37 azalan endeks kontratı, 17.736,00 puana geriledi.
KÜRESEL PİYASALARDA ENERJİ VE YAPAY ZEKA ETKİSİ
Orta Doğu’da yaşanan yeni saldırılar enerji arzına ilişkin endişeleri artırırken, yapay zekaya yönelik iyimserlik küresel piyasalarda risk iştahını desteklemeye devam ediyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirtti.