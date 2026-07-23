Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,19 yükselişle 16.570,00 puandan tamamladı.

Akşam seansında da yukarı yönünü sürdüren kontrat, 16.583,00 puana çıktı.

KÜRESEL İYİMSERLİK RİSK İŞTAHINI ARTIRIYOR

Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zeka odaklı büyüme beklentilerinin güçlenmesi, risk iştahını desteklemeye devam ediyor.

Ancak yatırımcıların odağı, hem yurt içinde hem de yurt dışında açıklanacak kritik faiz kararlarına çevrildi.

PİYASALARIN GÖZÜ MERKEZ BANKALARINDA

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temmuz ayında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı da küresel piyasalar açısından belirleyici olacak.

KRİTİK SEVİYELER YAKINDAN İZLENİYOR

Teknik görünümde:

16.700 ve 16.800 puan direnç

16.500 ve 16.400 puan destek seviyeleri öne çıkıyor.

Piyasalarda yön arayışı sürerken, özellikle merkez bankalarından gelecek kararların endeks kontratının seyrinde belirleyici olması bekleniyor.