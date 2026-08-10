Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, yeni haftaya yükselişle başladı. Kontrat, açılışta önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,34 artarak 15.899,00 puana çıktı.

CUMA GÜNÜ DÜŞÜŞLE KAPANMIŞTI

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,48 değer kaybıyla 15.845,00 puandan tamamladı. Akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 15.910,00 puana yükseldi.

KÜRESEL GELİŞMELER ETKİLİ OLDU

Küresel piyasalarda ABD’den gelen zayıf istihdam verileri sonrası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı beklentilerinin zayıflaması risk iştahını artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle VİOP’ta da haftaya pozitif başlangıç görüldü.

GÖZLER VERİ AKIŞINDA

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde açıklanacak Sentix yatırımcı güven endeksinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

KRİTİK DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, endeks kontratında 16.000 ve 16.100 puan seviyeleri direnç, 15.800 ve 15.700 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.