Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,05 artışla 16.859,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,46 düşüşle 16.850,00 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında ise yatay bir görünüm sergiledi.

Yeni işlem gününün açılışında sınırlı da olsa yukarı yönlü hareket dikkat çekerken, piyasalarda temkinli hava korunuyor.

KÜRESEL ETKİLER BELİRLEYİCİ OLUYOR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonuna kadar agresif bir sıkılaşma sürecine gidebileceğine yönelik endişelerin hafiflemesiyle birlikte yön arayışı öne çıkıyor. Bu gelişme, piyasalardaki satış baskısının bir miktar azalmasına katkı sağladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya’da Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD’de haftalık mortgage başvuruları, cari işlemler dengesi ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirtiyor.

KRİTİK SEVİYELER TAKİPTE

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, endeks kontratında 17.000 ve 17.100 puan seviyeleri direnç, 16.700 ve 16.600 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.

Piyasalarda yönün netleşmesi için hem küresel gelişmeler hem de veri akışı yakından izlenmeye devam edilecek.