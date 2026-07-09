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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,69 değer kazanarak 17.275,00 puandan işlem görmeye başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2 düşüşle 17.157,00 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında ise kayıplarının bir bölümünü telafi eden kontrat, 17.213,00 puana yükseldi.

KÜRESEL GELİŞMELER PİYASALARIN YÖNÜNÜ BELİRLİYOR

Küresel piyasalarda fiyatlamalar, Orta Doğu'da yeniden yükselen jeopolitik gerilim ve enflasyon endişeleri nedeniyle karışık bir görünüm sergiliyor.

Bunun yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında, yetkililerin enflasyon risklerine karşı gerekmesi halinde daha "şahin" para politikası adımlarının gündeme gelebileceğine işaret etmesi, küresel risk iştahını sınırlayan unsurlar arasında yer aldı.

GÖZLER BUGÜNKÜ EKONOMİK VERİLERDE

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtiyor.

Yurt dışında ise ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile ikinci el konut satış verilerinin küresel piyasalarda fiyatlamalar açısından yakından izleneceği ifade ediliyor.

VİOP'TA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Teknik açıdan değerlendirildiğinde analistler, ağustos vadeli endeks kontratında 17.400 ve 17.500 puan seviyelerini direnç, 17.200 ve 17.100 puan seviyelerini ise destek olarak öne çıkarıyor.