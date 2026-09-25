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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,25 yükselişle 16.324,00 puandan başladı.

ENDEKS KONTRATI KAYIPLARININ BİR KISMINI TELAFİ ETTİ

Dün satış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,58 azalışla 16.284,00 puandan tamamladı.

Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 16.296,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,25 artarak 16.324,00 puandan işlem görüyor.

VİOP’TA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Teknik açıdan endeks kontratında 16.500 ve 16.600 puan direnç, 16.200 ve 16.100 puan destek konumunda bulunuyor.