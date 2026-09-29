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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne yüzde 0,14 düşüşle 15.910 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,19 azalışla 15.932 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyrederek 15.933 puandan işlem gördü.

ENDEKS KONTRATI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,14 azalarak 15.910 puandan işlem görüyor.

GÖZLER EKONOMİK VERİLERDE

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ekonomik güven ve tüketici güven endeksleri ile ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratında 15.800 ve 15.700 puanın destek, 16.000 ve 16.100 puanın direnç konumunda olduğu kaydedildi.