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Kaynak: AA

VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat yeni güne negatif seyirle başladı. Dün satış ağırlıklı bir görünüm sergileyen kontrat, düşüş eğilimini bugüne de taşıdı.

DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,14 azalışla 15.740,00 puandan işlem gördü.

Dün normal seansı yüzde 1,07 değer kaybıyla 15.762,00 puandan tamamlayan kontrat, akşam seansında da gerileyerek 15.695,00 puana kadar indi.

KÜRESEL RİSKLER SATIŞLARI TETİKLİYOR

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası oluşan belirsizlikler ve Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimler, vadeli piyasalarda satış baskısını artıran başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

YOĞUN VERİ GÜNDEMİ İZLENECEK

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirtiyor. Yurt dışında ise Almanya, ABD ve Avro Bölgesi büyüme verileri ile İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı piyasaların odağında olacak.

KRİTİK SEVİYELER NE?

Teknik açıdan endeks kontratında 15.600 ve 15.500 puan seviyeleri destek, 15.900 ve 16.000 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.

Uzmanlar, özellikle küresel merkez bankalarından gelecek mesajların piyasalarda yön tayini açısından belirleyici olacağını vurguluyor.