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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, açılışta önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,50 azalışla 17.420,00 puandan işlem gördü.

DÜNKÜ SEYİR NASIL OLDU?

Dün yatay bir görünüm sergileyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,02 düşüşle 17.507,00 puandan tamamladı. Akşam seansında ise sınırlı toparlanarak 17.482,00 puana yükseldi.

KÜRESEL GELİŞMELER BASKI OLUŞTURUYOR

Küresel piyasalarda Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimlerin enflasyon ve merkez bankalarının politika adımları üzerindeki etkilerine yönelik endişeler fiyatlamaları zorlaştırıyor. Piyasalarda bugün özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları yakından takip edilecek.

Analistler ayrıca 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nden gelecek haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.

KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistlere göre teknik açıdan endeks kontratında 17.300 ve 17.200 puan destek, 17.500 ve 17.600 seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.

Yurt içinde veri gündemi sakin seyrederken, yurt dışında Fed tutanakları ve ABD’de açıklanacak toptan eşya stokları piyasaların odağında yer alıyor.