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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 2,42 üzerinde 16.439,00 seviyesinden işlem gördü.

CUMA GÜNÜ YÜKSELİŞLE KAPATTI

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,99 artışla 16.050,00 puandan tamamladı. Kontrat, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 16.090,00 puana çıktı.

KÜRESEL PİYASALARDA RALLİ HAVASI

Küresel piyasalar, ABD ile İran arasında anlaşma sağlanmasının ardından haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Bu gelişmenin piyasalarda risk iştahını artırdığı değerlendiriliyor.

VERİ GÜNDEMİ VE TEKNİK SEVİYELER

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verilerinin, yurt dışında ise ABD ve Avro Bölgesi’nde açıklanacak sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan ise haziran vadeli endeks kontratında 16.600 ve 16.700 puan seviyeleri direnç, 16.300 ve 16.200 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.