Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), Nisan vadeli BIST 30 endeks kontratı, küresel belirsizliklerin gölgesinde yeni güne hafif bir geri çekilmeyle merhaba dedi.

PİYASA PERFORMANSI VE AÇILIŞ RAKAMLARI

Dünkü işlem gününde alıcılı bir tablo çizen ve normal seansı %1,17’lik primle 16.808,00 puandan kapatan endeks kontratı, pozitif ivmesini akşam seansına da taşıyarak 16.850,00 puana kadar tırmanmıştı. Ancak yeni günün ilk işlemlerinde, önceki normal seans kapanışına göre %0,05 oranında sınırlı bir kayıpla 16.800,00 puan seviyesinden başlangıç yaptı.

KÜRESEL GÜNDEM: DİPLOMATİK ÇIKMAZ VE TEDİRGİNLİK

Piyasalardaki bu "bekle-gör" havasının arkasında jeopolitik riskler yatıyor. ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin tıkanması, yatırımcı iştahını frenlerken küresel endekslerde karışık bir seyrin hakim olmasına neden oluyor.

TAKİP EDİLECEK VERİLER VE TEKNİK SEVİYELER

Yurt içinde veri akışının zayıf olduğu bu işlem gününde, piyasaların rotasını ABD’den gelecek makroekonomik veriler tayin edecek.

New York Fed Tüketici Güven Endeksi, Richmond Fed İmalat Sanayi Endeksi ve konut fiyat verileri radarında olacak. Analistler, kontratta olası geri çekilmelerde 16.700 ve 16.600 puanın güçlü destek bölgesi olarak çalıştığını; yukarı yönlü hareketlerde ise 16.900 ve 17.000 puan seviyelerinin direnç olarak aşılması gerektiğini vurguluyor.