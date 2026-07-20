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Kaynak: AA

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,74 azalışla 16.105,00 puandan işlem gördü.

CUMA GÜNÜ SERT DÜŞÜŞ YAŞANMIŞTI

Cuma günü satış ağırlıklı seyreden kontrat, normal seansı yüzde 3,06 değer kaybıyla 16.225,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 16.176,00 puana geriledi.

KÜRESEL RİSKLER BASKI OLUŞTURUYOR

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki gerilimin karşılıklı askeri müdahalelerle devam etmesi, risk iştahını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Ayrıca Japonya’da piyasaların kapalı olması nedeniyle işlem hacimlerinin düşük seyrettiği belirtiliyor.

KRİTİK VERİ GÜNDEMİ TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, uluslararası yatırım pozisyonu ve yurt dışı ÜFE verilerinin izleneceğini ifade etti. Yurt dışında ise ABD’de açıklanacak öncü endeks verisinin takip edileceği bildirildi.

TEKNİK SEVİYELER NE DİYOR?

Teknik açıdan endeks kontratında:

16.000 ve 15.900 puan destek,

16.200 ve 16.300 puan direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

VİOP’ta haftanın ilk işlem gününde görülen düşüş, küresel gelişmelerin piyasalara etkisini bir kez daha ortaya koydu.