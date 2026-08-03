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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) endeks kontratları yeni haftaya pozitif bir seyirle giriş yaptı.

AÇILIŞTA YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,96 artışla 15.720,00 puandan işlem görmeye başladı. Kontrat, cuma günü de alış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı yüzde 1,04 yükselişle 15.571,00 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında ise yükselişini sürdürerek 15.598,00 puana çıkmıştı.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK

Küresel piyasalarda, Orta Doğu’da olası bir uzlaşıya yönelik iyimserliklere rağmen Asya’dan gelen ekonomik veriler ve yarı iletken sektörüne ilişkin değerleme endişeleri etkili oluyor. Bu gelişmelerle birlikte yeni haftada karışık bir görünüm öne çıkıyor.

GÖZLER VERİ AKIŞINDA

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve imalat sanayi PMI verilerinin, yurt dışında ise küresel PMI verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 1,82 artmasını bekliyor.

KRİTİK SEVİYELER

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, endeks kontratında 15.800 ve 15.900 puan seviyeleri direnç, 15.600 ve 15.500 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.