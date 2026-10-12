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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeks kontratı, haftanın açılış seansına alımlarla girerek önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,14 artışla 15.415,00 puandan işlem görmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta cuma gününü satış ağırlıklı bir seyirle tamamlayan ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,06 düşüşle 15.394,00 puandan kapatmıştı. Ancak akşam seansında gelen alımlarla toparlanan kontrat, günü 15.410,00 puandan tamamlayarak yeni hafta açılışı öncesi güç toplama sinyali vermişti.

KÜRESEL İYİMSERLİK VE DIŞ PİYASALARIN ETKİSİ

Piyasalardaki yön arayışında dış gelişmeler etkili olmaya devam ediyor. Rusya'nın dizel ihracat yasağını kısmen kaldırmasıyla küresel ölçekte oluşan olumlu havaya karşın, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik çatışma riskleri nedeniyle küresel piyasalar yeni haftaya temkinli bir iyimserlikle başladı.

VİOP BIST 30 EKİM VADELİ KONTRAT ÖZETİ

Açılış fiyatı ve değişim : 15.415,00 Puan (yüzde 0,14 Artış)

Cuma normal seans kapanış: 15.394,00 Puan

Cuma akşam seansı : 15.410,00 Puan

Teknik direnç seviyeleri : 15.600 - 15.700 Puan

Teknik destek seviyeleri : 15.300 - 15.200 Puan

ANALİSTLERDEN TEKNİK ANALİZ

Yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin bugün sakin olduğunu belirten analistler, BIST 30 endeks kontratında teknik seviyelerin takip edileceğini vurguladı.

Piyasa uzmanları, teknik açıdan ekim vadeli kontratta 15.600 ve 15.700 puanın önemli direnç bölgeleri olduğunu kaydederken; olası kar satışlarında ve geri çekilmelerde 15.300 ve 15.200 puanın ana destek konumunu koruduğunu ifade etti.