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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, yeni güne dengeli bir açılışla başladı.

Dün alıcılı bir grafik çizen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı oran olarak yüzde 1,49 artış kaydederek 15.789,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek günü 15.780,00 puan seviyesinden kapattı.

AÇILIŞ SEANSINDA YATAY SEYİR

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanış seviyesine kıyasla oran olarak yüzde 0,01'lik çok sınırlı bir artışla 15.790,00 puandan işlem görüyor.

ÖNE ÇIKAN DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Piyasadaki teknik görünümü değerlendiren analistler, ekim vadeli endeks kontratında 15.900 ve 16.000 puan seviyelerinin direnç konumunda takip edildiğini bildirdi. Olası geri çekilmelerde ise 15.700 ve 15.600 puan seviyeleri teknik destek noktaları olarak öne çıkıyor.