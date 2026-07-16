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Kaynak: AA

Açılışta endeks kontratı, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,11 gerileyerek 16.655,00 puandan işlem gördü.

DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR

Salı günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli kontrat, normal seansı yüzde 0,21 düşüşle 16.674,00 puandan tamamlamıştı.

Akşam seansında da gerilemesini sürdüren kontrat, 16.655,00 puan seviyesine kadar indi.

KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK GÖRÜNÜM

Küresel piyasalar, ABD’de açıklanan makroekonomik verilerin enflasyonda yavaşlamaya işaret etmesine rağmen, artan jeopolitik riskler ve teknoloji hisselerinde görülen sert dalgalanmalar nedeniyle karışık bir seyir izliyor.

Öte yandan, yurt içinde piyasalar dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle kapalıydı.

GÖZLER VERİ GÜNDEMİNDE

Analistler, bugün: yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında Euro Bölgesi dış ticaret dengesi

ve ABD’de perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

TEKNİK SEVİYELER ÖNE ÇIKIYOR

Uzmanlara göre endeks kontratında:

16.500 ve 16.400 puan destek

16.800 ve 16.900 puan direnç konumunda bulunuyor.

Piyasalarda yön arayışı sürerken, veri akışı ve küresel gelişmelerin endeks kontratının seyrinde belirleyici olması bekleniyor.