Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yüzde 1,11 oranında düşüşle 15.031,00 puandan başlangıç yaptı.

Dün alıcılı bir grafik çizen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,72 değer kazancıyla 15.199,00 puandan kapattı. Endeks kontratı akşam seansında ise elde ettiği kârın bir bölümünü eriterek 15.163,00 puan seviyesine geriledi.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugünkü açılışta önceki normal seans kapanış değerinin yüzde 1,11 gerisinde kalarak 15.031,00 seviyesinden işlem görmeyi sürdürüyor. Küresel piyasalar, ABD-İran hattındaki çelişkili açıklamaların devam etmesi ve Orta Doğu’da şiddeti azalsa da temel bir kaygı unsuru olan gerilime dair haber akışıyla yön buluyor.

Analistler, bugün ABD ve İran cephesindeki gelişmelerin yanı sıra, yurt içinde para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD haftalık işsizlik maaşı başvurularının izleneceğini belirterek; teknik yönden 14.900 ve 14.800 puanın destek, 15.100 ve 15.200 puanın direnç seviyeleri olduğunu kaydetti.