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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeks kontratı, güne yüzde 0,13 azalışla 15.220,00 puandan giriş yaptı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1 kayıpla 15.240,00 puandan kapatmış, akşam seansında ise yatay bir seyir izlemişti.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK, GÖZLER ÖDEMELER DENGESİNDE

Küresel piyasalarda Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler ve teknoloji hisselerindeki geri çekilmeler piyasaları baskılamaya devam ediyor. Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de ADP haftalık özel sektor istihdamı ile ikinci el konut satış verilerinin takip edileceğini bildirdi.

VİOP BIST 30 EKİM VADELİ KONTRAT VERİ KARTI

Açılış fiyatı : 15.220,00 puan (yüzde 0,13 düşüş)

Önceki kapanış : 15.240,00 puan (yüzde 1 düşüş)

Teknik destekler : 15.100 ve 15.000 puan

Teknik dirençler : 15.300 ve 15.400 puan