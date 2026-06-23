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Kaynak: AA

BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,73 azalışla 16.975,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,23 düşüşle 17.099,00 puandan tamamladı. Akşam seansında da gerilemesini sürdüren kontrat, 17.081,00 puandan işlem gördü.

Bugün açılış seansında ise önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,73’lük düşüşle 16.975,00 puan seviyesine geriledi.

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki olumlu diplomatik gelişmelere rağmen, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahin para politikası duruşunu gelecek yıl da sürdüreceğine yönelik beklentiler fiyatlamaları zorlaştırıyor. Ayrıca teknoloji şirketlerinin artan nakit ihtiyacına ilişkin endişeler de piyasalarda baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin izleneceğini belirtiyor. Yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.

Teknik açıdan bakıldığında, endeks kontratında 16.900 ve 16.800 puan seviyeleri destek, 17.100 ve 17.200 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.

Piyasalarda günün geri kalanında bu seviyelerin test edilip edilmeyeceği merakla izleniyor.