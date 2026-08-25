Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, haftanın işlem gününe sınırlı yükselişle başladı.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI 16.846 PUANDA

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,07 artarak 16.846 puana yükseldi.

Dün alış ağırlıklı hareket eden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,20 yükselişle 16.835 puandan tamamlamıştı. Kontrat, akşam seansında ise yatay seyrederek 16.833 puandan işlem görmüştü.

KÜRESEL RİSKLER PİYASALARI BASKILIYOR

Küresel piyasalarda ABD-İran geriliminin ekonomik yaptırım boyutuna taşınması yatırımcıların risk iştahını etkiliyor.

Bunun yanı sıra tarife savaşlarının yeniden alevlenebileceğine ilişkin endişeler ve ABD'nin tahvil piyasasına yönelik müdahale planlarına ilişkin soru işaretleri de piyasalardaki belirsizliği artırıyor.

YURT DIŞINDA TÜKETİCİ GÜVENİ TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtti.

Yurt dışında ise ABD'de açıklanacak konut fiyat endeksi ile New York Fed'in tüketici güven endeksinin takip edileceği ifade edildi.

VİOP'TA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Teknik açıdan ağustos vadeli endeks kontratında 17.000 ve 17.100 puan direnç, 16.700 ve 16.600 puan destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Yatırımcıların küresel piyasalardaki risk iştahını etkileyen gelişmelerin yanı sıra söz konusu teknik seviyeleri de yakından izlemesi bekleniyor.