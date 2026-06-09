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BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,28 yükselişle 15.894,00 puandan başladı. Açılış itibarıyla kontrat, önceki normal seans kapanışının üzerinde işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,51 artışla 15.849,00 puandan tamamladı. Akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 15.830,00 puana geriledi.

KÜRESEL PİYASALARDA TOPARLANMA SİNYALİ

Küresel piyasalarda, Orta Doğu’da tansiyonun düşmesi ve yarı iletken sektöründeki satış baskısının azalmasıyla birlikte toparlanma eğilimi öne çıkıyor. Bu iyimser hava, VİOP tarafında da alımları destekliyor.

GÖZLER KRİTİK VERİLERDE

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında ise yoğun veri akışına dikkat çekiyor.

Özellikle Almanya’da açıklanacak dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi verileri ile ABD’de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve ikinci el konut satışlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

TEKNİK SEVİYELER: DESTEK VE DİRENÇ NOKTALARI

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, endeks kontratında 15.800 ve 15.700 puan seviyeleri destek, 16.000 ve 16.100 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.