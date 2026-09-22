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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne yüzde 0,62 yükselişle 16.567 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,47 artışla 16.464 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek yüzde 0,50 artışla 16.544 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugünkü açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,62 artarak 16.567 puana çıktı.

KÜRESEL PİYASALARDA TEKNOLOJİ VE YAPAY ZEKA ETKİSİ

Küresel piyasalar, teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki yükselişlerin yanı sıra ABD ile İran arasında diplomatik çözüm sağlanabileceğine yönelik iyimserlikle pozitif seyrediyor.

ENDEKS KONTRATINDA KRİTİK SEVİYELER

Teknik açıdan ekim vadeli endeks kontratında 16.600 ve 16.700 puan direnç, 16.300 ve 16.200 puan ise destek konumunda bulunuyor.