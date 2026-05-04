Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Kontrat, açılışta yüzde 0,37 artışla 17.454,00 puan seviyesinden işlem gördü.

GEÇEN HAFTADAN POZİTİF KAPANIŞ GELDİ

Perşembe günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,08 yükselişle 17.390,00 puandan tamamladı.

Akşam seansında da yükselişini sürdüren kontrat, günü 17.432,00 puandan kapattı.

KÜRESEL İYİMSERLİK PİYASALARI DESTEKLİYOR

Küresel piyasalarda haftaya pozitif bir başlangıç yapıldı.

ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan ve tarafsız ülkelere ait gemilerin geçişine destek vereceğine yönelik açıklamaları, risk iştahını artıran önemli bir gelişme oldu.

GÖZLER KRİTİK VERİ GÜNDEMİNDE

Analistler, bugün hem yurt içi hem de yurt dışı veri akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Yurt içinde enflasyon verisi öne çıkarken, yurt dışında:

ABD’de fabrika siparişleri

Dayanıklı mal siparişleri

Avro Bölgesi imalat sanayi PMI verileri takip edilecek

TEKNİK SEVİYELER NE SÖYLÜYOR?

Analistlere göre haziran vadeli endeks kontratında:

17.600 ve 17.700 puan seviyeleri direnç

17.300 ve 17.200 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor



PİYASADA YÖN ARAYIŞI SÜRÜYOR

Küresel gelişmeler ve makroekonomik verilerle birlikte VİOP’ta yön arayışı devam ederken, yatırımcılar özellikle enflasyon verisi ve dış piyasa sinyallerine odaklanmış durumda.