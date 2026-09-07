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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, haftaya yatay seyirle başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,01 azalarak 17.049,00 puana geriledi.

CUMA GÜNÜ YÜKSELİŞLE KAPANDI

Cuma günü alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,70 artışla 17.051,00 puandan tamamladı. Kontrat, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 17.065,00 puandan işlem gördü.

KÜRESEL PİYASALAR VE FED BEKLENTİSİ İZLENİYOR

Küresel piyasalarda ABD'de güçlü gelen tarım dışı istihdam verisinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışı ihtimalini artırmasına karşın yapay zeka alanındaki olumlu gelişmeler risk iştahını destekliyor.

Analistler, yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini belirtti.

VİOP'TA DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler teknik açıdan endeks kontratında 16.900 ve 16.800 puanı destek, 17.200 ve 17.300 puanı direnç seviyeleri olarak değerlendiriyor.