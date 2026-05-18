Haziran vadeli endeks kontratı, geçen haftanın son işlem gününde de satış ağırlıklı bir seyir izledi.
Normal seans: %2,18 düşüşle 16.834 puan
Akşam seansı: 16.780 puan
Yeni haftada da aşağı yönlü hareketin devam ettiği görülüyor.
KÜRESEL RİSKLER PİYASALARI BASKILIYOR
Piyasalardaki zayıf görünümde, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler etkili oluyor. Özellikle Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizlikler ve enerji arzı endişeleri, küresel risk iştahını düşürüyor.
TEKNİK SEVİYELER: DESTEK VE DİRENÇ NOKTALARI
Analistlere göre kontratta öne çıkan seviyeler şöyle:
Destek: 16.600 – 16.500
Direnç: 16.800 – 16.900
16.600 seviyesinin altına sarkılması halinde satış baskısının derinleşebileceği belirtiliyor.