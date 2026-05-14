Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) haziran vadeli endeks kontratı, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı yüzde 1,39 düşüşle 17.233 puandan tamamladı. Ancak akşam seansında gelen alımlarla kontrat yüzde 0,38 yükselişle 17.300 puana çıktı.

GÜNE POZİTİF BAŞLANGIÇ

Yeni işlem gününde kontrat, önceki kapanışa göre yüzde 0,47 primle 17.314 seviyesinden açıldı. Açılıştaki yükselişte küresel piyasalarda risk iştahındaki artış etkili oldu.

KÜRESEL RİSK İŞTAHI DESTEK VERİYOR

ABD’de Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen, özellikle teknoloji hisselerindeki yükselişler küresel piyasalarda olumlu bir hava yarattı. Piyasaların odağında ise ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşmesi beklenen kritik görüşme yer alıyor.

YOĞUN VERİ GÜNDEMİ İZLENECEK

Analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon raporu, haftalık para ve banka istatistikleri ile konut satışlarının takip edileceğini belirtiyor. Yurt dışında ise İngiltere büyüme verisi ile ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satışlar öne çıkıyor.

TEKNİK SEVİYELER ÖNE ÇIKIYOR

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, haziran vadeli endeks kontratında 17.700 ve 17.800 seviyeleri direnç; 17.250 ve 17.200 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.