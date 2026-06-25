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Haziran vadeli endeks kontratı, dün gün boyunca satış baskısının etkisinde kaldı ve normal seansı yüzde 0,95 değer kaybederek 16.690 puandan kapattı. Akşam seansında da gerilemesini sürdüren kontrat, 16.671 puan seviyesinde işlem gördü.

Bugün açılışta ise toparlanma eğilimi gösteren kontrat, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,43 primle 16.762 puana yükseldi.

Küresel piyasalarda risk iştahı yeniden güç kazanırken, bu görünümde Orta Doğu'da kalıcı bir barış ortamının oluşabileceğine yönelik beklentiler ve şirket bilançolarının yapay zeka ile teknoloji sektörüne ilişkin endişeleri hafifletmesi etkili oldu. Piyasaların odağında ise bugün ABD'de açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ile büyüme verileri bulunuyor.

Piyasa uzmanları, yurt içinde haftalık para ve bankacılık istatistiklerinin, yurt dışında ise özellikle ABD büyüme rakamları ve PCE verilerinin yakından izleneceğini belirtiyor. Teknik açıdan değerlendirildiğinde, endeks kontratında 16.900 ve 17.000 puan seviyeleri direnç; 16.600 ve 16.500 puan seviyeleri ise destek noktaları olarak öne çıkıyor.