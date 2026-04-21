Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), haftanın yeni işlem gününe moralli bir başlangıç yaptı. BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontratlar, açılış seansında yüzde 0,6’lık bir değer kazancıyla 16.854,00 puan seviyesine yükseldi. Dünkü normal seansı yüzde 0,7 kayıpla 16.751,00 puandan kapatan endeks, akşam seansında sergilediği yüzde 0,4’lük toparlanma çabasını bugünkü açılışa da taşımayı başardı.

Piyasaların odağında ise jeopolitik gerilimler ve kritik müzakereler yer alıyor. Ortadoğu’daki sıcak çatışma riskleri küresel piyasalarda temkinli bir hava estirirken, yatırımcılar ABD ve İran temsilcilerinin Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştireceği ikinci tur müzakerelerden gelecek haberlere kilitlenmiş durumda. Diplomatik temasların seyri, risk iştahı üzerinde belirleyici bir rol oynamaya devam ediyor.

Günün ajandası hem yurt içinde hem de yurt dışında oldukça yoğun. Yatırımcılar içeride reel kesim güven endeksi ile kapasite kullanım oranlarını mercek altına alırken; dışarıda Almanya’dan gelecek ZEW ekonomik güven endeksi ile ABD’deki perakende ve konut satış verileri takip edilecek. Teknik açıdan bakıldığında, uzmanlar yukarı yönlü hareketlerde 16.900 ve 17.000 puan seviyelerini direnç olarak işaret ederken, olası geri çekilmelerde 16.800 ve 16.700 puanın kritik destek noktaları olduğunu belirtiyor.