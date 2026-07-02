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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yatay seyirle 17.473,00 puandan başladı.

DÜN YÜKSELİŞLE KAPANMIŞTI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen kontrat:

Normal seansı yüzde 1,74 artışla 17.480,00 puandan tamamladı

Akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 17.459,00 puana geriledi

Bugün açılışta kontrat, önceki kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF

Küresel piyasalarda özellikle teknoloji ve yapay zeka hisselerinde görülen sert düşüşler, risk iştahını baskılarken, piyasalarda temkinli bir görünüm öne çıkıyor.

GÖZLER ABD VERİSİNDE

Yatırımcıların odağında bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi bulunuyor. Söz konusu veri, küresel piyasalarda yön belirleyici olabilir.

KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında:

17.400 ve 17.300 puanın destek

17.600 ve 17.700 puanın direnç

konumunda olduğunu belirtiyor.

Yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri de piyasaların yakın takibinde yer alıyor.