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Kaynak: AA

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,70 artışla 16.851,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay hareket etti.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,04 azalışla 16.844,00 puan seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında cuma günü imzalanması beklenen anlaşmaya ilişkin haber akışına rağmen detayların netleşmemesi ve teknoloji hisselerindeki satış baskısı nedeniyle karışık bir seyir öne çıkıyor. Piyasalarda ayrıca gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratında 16.700 ve 16.600 puan seviyeleri destek, 16.900 ve 17.000 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.