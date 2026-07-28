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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) işlem gören BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, yeni işlem gününe yatay bir başlangıç yaptı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta 16.069,00 puan seviyesinden işlem gördü.

DÜNKÜ KAYIPLAR KISMEN TELAFİ EDİLDİ

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen kontrat, normal seansı yüzde 1,14 düşüşle 16.067,00 puandan tamamladı.

Akşam seansında ise kayıpların bir kısmını geri alan endeks kontratı, 16.106,00 puana kadar yükseldi.

Bugün açılışta kontratın, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,01 artış kaydettiği görüldü.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimlerin hafiflemesine rağmen özellikle çip üreticisi şirket hisselerinde görülen düşüşler, piyasalarda karışık bir görünüm oluşturuyor.

Bu durumun VİOP tarafında da temkinli bir başlangıca neden olduğu değerlendiriliyor.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında ABD’den gelecek verilerin takip edileceğini ifade ediyor.

TEKNİK SEVİYELER: DİRENÇ VE DESTEK NOKTALARI

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, analistler endeks kontratında:

16.200 ve 16.300 puan seviyelerini direnç,

15.900 ve 15.800 puan seviyelerini ise destek

olarak öne çıkarıyor.