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Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,74 değer kaybıyla 15.731,00 puandan tamamladı. Akşam seansında da düşüşünü sürdüren kontrat, günü 15.721,00 puandan kapattı.

Bugün açılış seansında ise önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,32 aşağıda işlem gören endeks kontratı, yatırımcıların temkinli duruşunu yansıttı.

Küresel piyasalarda ise ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden artması risk iştahını olumsuz etkiliyor. Piyasalarda gözler bugün açıklanacak ABD enflasyon verileri ile federal bütçe dengesi verilerine çevrildi.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, teknik açıdan haziran vadeli endeks kontratında 15.600 ve 15.500 puan seviyelerinin destek, 15.800 ve 15.900 puan seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu ifade ediyor.