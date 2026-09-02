Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne düşüşle başladı.

Dün satış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,29 azalışla 17.156 puandan tamamladı. Kontrat, akşam seansında da gerileyerek 17.107 puandan işlem gördü.

Bugünkü açılış seansında ise ekim vadeli endeks kontratı, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,44 düşüşle 17.080 puana geriledi.

KÜRESEL PİYASALARDA SATIŞ BASKISI

Küresel piyasalarda, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle yükselen petrol fiyatları ve artan tahvil faizlerinin etkisiyle satış baskısının derinleştiği belirtiliyor.

YURT DIŞINDA YOĞUN VERİ GÜNDEMİ

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de haftalık mortgage başvuruları, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ve Fed Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratında 17.000 ve 16.900 puan destek, 17.200 ve 17.300 puan direnç konumunda bulunuyor.