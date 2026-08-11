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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, yeni güne düşüşle başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,06 gerileyerek 15.834,00 puana indi.

AKŞAM SEANSINDA DÜŞÜŞ HIZLANDI

Dün yatay bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,01 azalışla 15.843,00 puandan tamamladı.

Endeks kontratı akşam seansında ise düşüşünü hızlandırarak 15.827,00 puandan işlem gördü.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI ZAYIFLIYOR

Küresel piyasalarda Orta Doğu’da kalıcı barış arayışlarının henüz sonuç vermemesi enflasyonist endişeleri güçlendiriyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen şahin tonlu mesajlar da yatırımcıların risk iştahını törpüleyen unsurlar arasında öne çıkıyor.

GÖZLER YURT İÇİ VE ABD VERİLERİNDE

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise ABD’de ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 30 endeks kontratında 16.000 ve 16.100 puar direnç, 15.700 ve 15.600 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.