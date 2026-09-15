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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,17 düşüşle 17.521,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,62 azalışla 17.550,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyrederek 17.549,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,17 azalarak 17.521,00 puana geriledi.

KÜRESEL PİYASALARDA NEGATİF SEYİR

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da gerilimin devam etmesi, tahvil piyasasındaki satış baskısı ve yapay zeka şirketlerine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle negatif seyrediyor.

YURT İÇİNDE BÜTÇE DENGESİ TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratında 17.400 ve 17.300 puanın destek, 17.600 ve 17.700 puanın direnç konumunda olduğu kaydedildi.