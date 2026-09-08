Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, haftanın işlem gününe yüzde 0,20 yükselişle 17.400,00 puandan başladı.

ENDEKS KONTRATI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Dün alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,84 artışla 17.365,00 puandan tamamladı. Kontrat, akşam seansında da yüzde 0,20 yükselerek 17.400,00 puana çıktı.

Bugünkü açılış seansında da önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,20 değer kazanan endeks kontratı, 17.400,00 puandan işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALARDA JEOPOLİTİK RİSK ETKİSİ

Küresel piyasalar, Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin gölgesinde karışık bir seyir izliyor. Yurt içinde ve yurt dışında bugün veri gündeminin sakin olması beklenirken, yatırımcıların odağında küresel gelişmeler bulunuyor.

VİOP’TA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 17.500 ve 17.600 puanın direnç, 17.200 ve 17.300 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtti.