Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,87 artışla 15.957,00 puandan tamamladı.

Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 16.146,00 puandan işlem gördü.Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 1,02 üzerinde 16.120,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin bozulabileceğine yönelik endişelerin azalması risk iştahını artırırken, yatırımcıların odağı bugün ABD’de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisinin, yurt dışında ise ABD’de enflasyon, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, dayanıklı mal siparişleri ve bütçe denge verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.200 ve 16.300 puanın direnç, 16.000 ve 15.900 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.