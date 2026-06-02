Haziran vadeli endeks kontratı, önceki işlem gününde dalgalı bir görünüm sergiledi. Gün içinde satış baskısı görülse de kontrat, normal seansı yüzde 0,70 primle 15.785 puandan tamamladı.

Akşam seansında da alımların devam etmesiyle kontrat yüzde 0,32 yükselerek 15.837 puana çıktı.

AÇILIŞTA YUKARI YÖNLÜ MOMENTUM KORUNDU

Bugün açılış seansında da pozitif görünümünü sürdüren kontrat, önceki kapanışa göre yüzde 0,69 değer kazanarak 15.894 puan seviyesine yükseldi. Böylece kısa vadeli yukarı yönlü eğilim korunmuş oldu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda ise yön arayışı sürüyor. ABD, İsrail ve İran hattındaki jeopolitik gelişmeler risk iştahını baskılarken, yapay zeka temalı yükselişlerin etkisi sınırlı kaldı. Bu durum piyasalarda karışık bir seyre neden oluyor.

GÖZLER ABD VE AVRUPA VERİLERİNDE

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtiyor. Yurt dışında ise Avro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi ile ABD’de açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

TEKNİK SEVİYELER: 16 BİN DİRENCİ GÜNDEMDE

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, haziran vadeli endeks kontratında 15.900 ve 16.000 puan seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 15.600 ve 15.500 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor.