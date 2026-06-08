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Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,04 değer kaybıyla 15.614,00 puandan tamamladı. Kontrat, akşam seansında da gerileyerek 15.494,00 puandan işlem gördü.

Yeni haftanın açılışında da düşüş eğilimini sürdüren haziran vadeli endeks kontratı, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 1,56 azalışla 15.370,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda Orta Doğu’da yeniden artan jeopolitik gerilimler, haftanın ilk işlem gününde satış baskısını artırdı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru verisinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirtti.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, endeks kontratında 15.300 ve 15.200 puan seviyeleri destek, 15.500 ve 15.600 puan seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.