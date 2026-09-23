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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne yüzde 0,21 yükselişle 16.509,00 puandan başladı.

ENDEKS KONTRATI AKŞAM SEANSINDA DA YÜKSELDİ

Dün alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,07 artışla 16.475,00 puandan tamamladı.

Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 16.524,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,21 artarak 16.509,00 puana çıktı.

VİOP'TA DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, teknik açıdan BIST 30 endeks kontratında 16.600 ve 16.700 puanın direnç, 16.400 ve 16.300 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.