Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,42 değer kaybıyla 16.569 puandan kapattı. Akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını geri alarak 16.578 puana yükseldi.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlere ilişkin müzakere süreçlerinin durması ve teknoloji hisselerinde görülen satış baskısı, piyasalarda karışık bir görünüm oluşturuyor.

Yatırımcıların odağında ise bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı bulunuyor.

VADE SONU ÖNCESİ OYNAKLIK UYARISI

Analistler, endeks ve pay vadeli kontratlarda yarın vade sonu olduğunu hatırlatarak, yatırımcıların pozisyon kapatma ve taşıma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceğine dikkat çekti.

YOĞUN VERİ GÜNDEMİ TAKİP EDİLİYOR

Bugün piyasaların gündeminde önemli veri akışı yer alıyor.

Yurt içinde ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranı açıklanacak.

Yurt dışında ise ABD’de Fed’in faiz kararı, Almanya’da enflasyon verileri ve Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi öne çıkıyor.

Teknik Seviyeler: Direnç ve Destek Noktaları

Analistlere göre, teknik açıdan endeks kontratında:

16.700 ve 16.800 puan direnç,

16.500 ve 16.400 puan ise destek seviyeleri olarak izleniyor.