Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, 20 Mayıs 2026 Çarşamba gününe yatay başlangıç yaptı. Endeks kontratı açılışta 16.470,00 puan seviyesinden işlem görerek önceki kapanışa yakın bir seyir izledi.

ÖNCEKİ SEANS SATIŞ AĞIRLIKLI GEÇTİ

Haftanın ilk işlem gününde satış baskısının öne çıktığı piyasada, haziran vadeli endeks kontratı normal seansı yüzde 2,18 düşüşle 16.467,00 puandan tamamladı. Ancak akşam seansında kayıpların bir kısmı telafi edilerek kontrat 16.583,00 puana kadar yükseldi.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF ETKİLİYOR

Küresel piyasalarda artan tahvil getirileri, hisse senedi değerlemeleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu durum, VİOP tarafında da temkinli bir başlangıca neden oldu.

Öte yandan yatırımcıların odağında:

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları

Teknoloji devi Nvidia’nın açıklayacağı bilanço

yer alıyor.

YOĞUN VERİ GÜNDEMİ TAKİP EDİLİYOR

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi verisinin izleneceğini belirtirken, yurt dışında ise Fed tutanakları ve Avro Bölgesi enflasyon verilerinin piyasalar üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

TEKNİK SEVİYELER: DESTEK VE DİRENÇ NOKTALARI

Uzmanlara göre endeks kontratında teknik açıdan önemli seviyeler şöyle:

Direnç: 16.600 – 16.700 puan

Destek: 16.400 – 16.300 puan

Bu seviyeler, gün içi işlemlerde yatırımcıların yön tayini açısından kritik önem taşıyor.

PİYASALARDA TEMKİNLİ BEKLEYİŞ

Genel görünümde, hem küresel gelişmeler hem de veri akışının yoğunluğu nedeniyle yatırımcıların temkinli hareket ettiği görülüyor. VİOP’ta gün içi yönün, özellikle ABD kaynaklı haber akışıyla netleşmesi bekleniyor.