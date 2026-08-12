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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yüzde 0,15 düşüşle 15.666,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı hareket eden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,97 azalışla 15.690,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 15.672,00 puandan işlem gördü.

Bugün açılış seansında ise önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,15 gerileyen kontrat, 15.666,00 puan seviyesine indi.

PİYASALAR ABD ENFLASYON VERİSİNE KİLİTLENDİ

Küresel piyasalarda Orta Doğu'da kalıcı bir uzlaşı sağlanamaması nedeniyle jeopolitik belirsizlikler devam ederken, teknoloji şirketlerinin bilançolarından gelen olumlu sinyaller risk iştahını destekliyor.

Piyasalarda bugün en önemli gündem maddelerinden biri ise ABD'de açıklanacak enflasyon verileri olacak. Yatırımcılar, verinin ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentileri nasıl etkileyeceğini yakından takip edecek.

VİOP'TA DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD enflasyon verilerinin yanı sıra haftalık mortgage başvuruları ve bütçe dengesinin izleneceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 30 endeks kontratında 15.500 ve 15.400 puan destek, 15.800 ve 15.900 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.