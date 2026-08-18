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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yüzde 0,4 azalışla 16.128 puandan başladı.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,11 değer kaybıyla 16.194 puandan tamamladı. Kontrat, akşam seansında da yüzde 0,03 gerileyerek 16.188 puana indi.

Bugünkü açılışta ise önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 düşüş kaydedildi.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK BASKISI

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik gerilim, artan petrol fiyatları ve yükselen tahvil getirilerinin oluşturduğu risklerle negatif seyrediyor.

Piyasaların bugün yurt içinde konut fiyat endeksini, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksleri ile ABD'de sanayi üretisi verisini takip etmesi bekleniyor.

VİOP'TA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, teknik açıdan BIST 30 endeks kontratında 16.100 ve 16.000 puan seviyelerini destek, 16.300 ve 16.400 puan seviyelerini ise direnç olarak değerlendiriyor.