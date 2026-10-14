Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, yeni güne sınırlı alımlarla primli bir başlangıç yaptı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına kıyasla yüzde 0,05 artış göstererek 15.426,00 puan seviyesinden işlem gördü.

DÜN AKŞAM SEANSINDA YÜKSELİŞ SÜRMÜŞTÜ

Dün alış ağırlıklı bir grafik çizen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,17 artışla 15.418,00 puandan tamamlamıştı. Yükseliş ivmesini akşam seansına da taşıyan kontrat, günü 15.431,00 puandan geride bırakmıştı.

TCMB BAŞKANI KARAHAN'DAN BANGKOK'TA DEĞERLENDİRME

Yurt içi tarafta piyasaların odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamaları yer aldı. Bangkok'ta "Türkiye'de Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası" başlıklı bir sunum gerçekleştiren Karahan, şu hususlara dikkat çekti:

Enerji fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesine karşın temel enflasyonun yavaşladığı vurgulandı.

Sıkı para politikası altında Türk lirasına yönelik tercihin güçlü kalmaya devam ettiği ve fon çıkışlarının yerleşiklerin TL cinsi varlıklara ilgisini kayda değer şekilde zayıflatmadığı belirtildi.

KÜRESEL PİYASALARIN GÖZÜ ABD ENFLASYONUNDA

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerindeki dalgalanmalar, yükselen petrol fiyatları ve ABD banka bilançolarındaki karışık sinyaller nedeniyle yön arayışı hakim. Piyasa aktörlerinin gözü bugün ABD'den gelecek enflasyon verisine ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap raporuna çevrildi.

TEKNİK SEVİYELER: DESTEK VE DİRENÇ NOKTALARI

Yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu hatırlatan analistler, teknik açıdan ekim vadeli endeks kontratında takip edilecek seviyeleri sıraladı:

Direnç konumu: 15.600 ve 15.700 puan seviyeleri

Destek konumu: 15.300 ve 15.200 puan seviyeleri